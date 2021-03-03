詳訊：日本政府擬東京奧運不接納海外觀眾

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【共同社3月3日電】面向舉辦東京奧運會和殘奧會，奧組委主席橋本聖子、東京都知事小池百合子、奧運相丸川珠代、國際奧委會（IOC）主席巴赫、國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯3日舉行五方磋商，就在3月內判斷能否接納海外觀眾達成一致。據悉日本政府當天已朝著不接納的方向展開協調。五方磋商確認會場觀眾人數上限將在4月內做出判斷。 丸川在磋商結束後就海外觀眾稱“狀況很嚴峻，需要謹慎判斷”。橋本表示：“希望在聖火傳遞開始的25日之前決定。”首相菅義偉在官邸被記者問及是否考慮放棄接納，他回答稱：“政府並未開展探討什麼的。希望與IOC、東京都、奧組委攜手，作為政府提供協助。” 五方磋商確認決心確保新冠對策萬全，力爭實現對參加者而言安全安心的奧運。鑑於出現變異新冠病毒，橋本示意有必要探討追加性措施。丸川也表示：“日本國民對變異病毒的關注度非常高。將消除國內外對舉辦奧運的擔憂，就舉辦一屆安全安心的奧運開展廣泛宣傳。” 巴赫指出重點課題，強調稱：“實現安全安心的奧運，進行公平的比賽。這將成為奧運的核心。”他主張：“使奧運成功的關鍵在於新冠對策。必須切實採取對策，以確保所有的參加者、日本國民、東京都民的安全。” 原計劃在2月內舉行四方磋商，但其間奧組委替換主席，後來改為包括IPC在內的五方磋商。（完）