日本警方2020年查獲網絡犯罪9875起 創新高

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【共同社3月4日電】4日從日本警察廳統計數據（終值）獲悉，2020年全國警方查獲網絡犯罪9875起，較上年增加356起，創歷史新高。44個都道府縣警方所掌握的趁新冠疫情蔓延之機的網絡犯罪有887起。警察廳指出“隨著生活環境大變，網絡空間成為了日常生活場所，在此情況下，（犯罪）手法變得日益狡猾”，加強了警惕。 據警察廳透露，在887起案件中，“網上訂購的口罩未收到”等詐騙案最多，達到446起（佔50.3%）。之後依次為“補貼匯款”等可疑郵件及可疑網站相關案件135起（15.2%），非法獲取個人信息103起（11.6%），妨礙業務81起（9.1%），口罩及消毒液高價倒賣80起（9.0%）。 在9875起網絡犯罪中，違反《禁止針對兒童的買春和色情法》的案件有1438起，詐騙案1297起，違反《青少年保護育成條例》1013起等。違反《禁止非法入侵計算機法》的案件有609起，其中576起採用了竊取帳號和密碼的手法。 警方還發現，疑似針對可遠程操縱電腦的“遠程桌面”功能的可疑入侵增多了。此外還存在竊取企業信息後索要錢財的“勒索病毒”受害案件。 網銀非法匯款案件有1734起，減少138起；受害總額約11.33億日元（約合人民幣6844萬元），減少13.88億日元。通過冒充金融機構、快遞企業、電商等的短信（SMS）和電子郵件誘導至假冒網站的“釣魚”手法突出。（完）