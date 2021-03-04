獨家：東日本大地震後災區三縣漁協成員大減24%

Newsfrom Japan

【共同社3月4日電】4日獲悉，在東日本大地震和東京電力公司福島第一核電站事故中受災嚴重的岩手、宮城、福島縣的漁協成員在地震後總計減少了24.4%。三縣的漁協在採訪中透露了該消息。據分析，很多人因自家住宅和漁船被海嘯沖走、受核事故後疏散的打擊而放棄水產業，失去了漁協成員資格，三縣的降幅高於全國水平。這反映出支撐災區沿岸經濟的漁業的嚴峻現狀。 能成為漁協成員的是水產相關從業人員等，包括以漁業為生的正式成員、漁民家庭和水產加工業人士等準成員。在宮城縣，漁協正式成員幾乎減半，反映出漁業人員流失很嚴重。 岩手縣漁協聯合會（盛岡市）、宮城縣漁協（石卷市）、福島縣漁協聯合會（常磐市）稱，三縣包括正式成員和準成員在內，在地震前的2010年底總計為26325人，但2019年底降至19910人。 從2019年底各縣漁協成員數來看，岩手比2010年底減少24.9%至10576人，宮城減少24.1%至8025人，福島減少21.9%至1309人。正式成員三縣總計減少33.0%，大於準成員的降幅（減少8.8%）。 地震後，漁協正式成員平均年齡上升，宮城縣漁協和福島縣漁協分別回答“上升7歲左右”和“10歲左右”。培養繼承人工作不充分，前景不容樂觀。 漁協成員減少的背景原因除了伴隨漁業人員老齡化的“自然減少”（福島縣漁協聯合會人士語）這一全國共通的問題外，還存在“因為住宅遷至高地，遠離了海洋”（宮城縣漁協人士語）...