日本通信巨頭NTT社長被曝光高額款待總務省幹部

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【共同社3月4日電】圍繞日本總務省接受款待問題，3日獲悉NTT公司社長澤田純也曾與該省幹部等聚餐。對於“文春Online”報道稱，澤田等人曾高額款待包括已辭去內閣廣報官職務的山田真貴子、受到懲戒處分的總務審議官谷脇康彥在內的數人，NTT承認“聚餐屬實”，並表示正在調查時間、金額等細節。 總務省也已著手調查事實關係。首相菅義偉長子菅正剛任職的廣電業務公司“東北新社”引發的款待問題波及了日本通信企業龍頭。谷脇此前在國會答辯稱未接受過東北新社以外的違法款待，其言論的一致性必將受到質疑。 對於總務省職員而言，澤田等人屬於國家公務員倫理準則中的“利害相關人士”。即便是自己出錢負擔，如果是超過1萬日元（約合人民幣604元）的聚餐也需要提前申報，但實際上未做申報。谷脇3日接受共同社採訪時多次說“請原諒”，未提及詳情。 據文春Online報道，澤田去年6月在東京都內餐飲設施與時任總務審議官山田、國際戰略局長卷口英司等共4人聚餐，約20萬日元的花費中，山田等總務省方面的2人僅各自負擔了1萬日元。 此外，澤田還在2018年9月與谷脇聚餐，賬單花費近9萬日元。據悉，谷脇在同月和2020年7月也分別與NTT集團的其他高層領導聚餐，3次總計接受逾17萬日元的款待。據稱在去年7月的聚餐中，日本駐印度尼西亞大使金杉憲治也在座。（完）