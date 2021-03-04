台企以農業廢棄物為原料研製環保吸管

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【共同社南投3月4日電】台灣新興企業鉅田潔淨技術公司（中部南投縣）以咖啡渣和甘蔗渣等農業廢棄物為原料研發和製造吸管和餐具，在日本等30多個國家銷售。這些都是可自然降解的循環再利用產品。公司以大幅削減塑料垃圾為目標，力爭擴大銷路並在海外設立生產設施。 首席執行官（CEO）黃千鐘（43歲）談及2018年11月創業的動機稱，海龜鼻子被塑料吸管扎傷的新聞給自己帶來了衝擊。他是一名研發農業廢棄物再利用產品的專家。據稱，新冠疫情令客戶企業也遭受打擊，但在近年來環保氛圍日漸濃厚的推動下，銷售額正在穩步增長。 產品約9成銷往環保意識較強的歐美等海外。台灣2019年7月起也出台了對塑料吸管的限制措施，到2030年還將全面禁用塑料餐具和杯子。黃千鐘錶示台灣人的環保意識也在提升。他通過積極舉辦環保活動感到一定成效。 台灣其他農業廢棄物還包括鳳梨葉、大豆渣等，每年總計有約460萬噸。對於生產者而言，這也將有助於減少處置費用，“收購”反而帶來現金收入。 該公司的吸管有彈性，使用時不會感到彆扭。產品還有用於喝珍珠奶茶的粗管。截至去年底出口量達到3億根。進一步增加產量和銷量，把相當於塑料吸管約3倍的價格降下來成為課題。公司還生產飛機餐餐具和鞋履，並致力製造沙灘鞋。 今年台灣職棒樂天隊主場所在的北部桃園市球場將引入該吸管。此外，公司還計劃以法國釀製葡萄酒後的葡萄渣和日本沖繩縣的甘蔗渣為原料製造產品。 黃千鐘笑著表...