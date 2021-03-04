谷歌宣佈將不再使用網頁瀏覽記錄追蹤技術

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【共同社紐約3月4日電】美國谷歌公司3日宣佈，將不再使用追蹤個人訪問各種網站的瀏覽記錄的技術。該技術被用於推送與個人興趣相匹配的定向廣告。由於谷歌在數字廣告領域佔有很高的市場份額，這一舉措或將對廣告行業產生影響。 對於在互聯網上收集個人數據的擔憂和批評越來越多，谷歌將優先保護個人隱私。通過本公司的服務已收集到大量數據，目前正在推進開發替代技術。其市場領導地位也有可能進一步增強。 谷歌去年宣佈，到2022年將停止允許廣告公司在其Chrome瀏覽器中追蹤用戶瀏覽記錄的功能。此次重新提出包括其他公司開發的類似追蹤技術在內，將從Chrome瀏覽器中予以移除的方針。 谷歌幹部3日在官方博客中指出，“（如果繼續這樣）將無法回應消費者的期待，也無法應對更嚴格的監管”。作為代替方案，正在開發的技術不再識別個人，而是將擁有相同興趣的人分為小組投放定向廣告。 據美國媒體報道，對於可能導致定向廣告受限的谷歌上述方針，同行業的其他企業表達了不滿。英國當局正在調查，谷歌停用瀏覽追蹤技術是否有可能進一步增強其在數字廣告領域的優勢地位並妨礙競爭。 美國IT巨頭中，不依賴廣告收入的蘋果公司在強化隱私保護功能方面領先。但是由於此舉限制了APP開發企業收集個人信息，社交網站臉書（Facebook）提出反對。兩者之間的對立正在加深。（完）