變異新冠病毒擴大至日本19個都府縣

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【共同社3月4日電】4日從日本厚生勞動省彙總的數據獲悉，檢測出據稱傳染性強的變異新冠病毒的地區已擴大至19個都府縣。專家指出“比現狀更急速蔓延的風險很高”。有可能導致“第四波”疫情，影響緊急事態宣言的解除並對東京奧運會和殘奧會的舉辦造成負面影響，政府已開始強化對策。 政府監控在全球蔓延的來自英國、南非、巴西的三種變異病毒，去年12月25日在日本國內首次確診以來，截至3月4日包括機場檢疫中發現的病例在內，共有234人感染了變異病毒。 從各地區來看，埼玉最多，有38人；其次是兵庫36人、新潟29人。部分地區還發生了聚集性病例。此外雖然尚未確定，但廣島等地也出現疑似變異病毒的病例。 國立感染症研究所分析了截至2月25日的確診病例，結果顯示國內病例中93%的人不曾前往海外；從年齡段來看，29歲以下佔39%，30至59歲為47%，60歲以上為14%。三種變異病毒中英國類型最多，佔日本國內病例的96%。 向厚勞省提供新冠對策建議的專家組織在3月3日的疫情分析中指出，“感染人數及聚集性病例確診數可見增加趨勢”。儘管處於緊急事態宣言期間，卻仍然增加，專家組織提高了警惕。 首相菅義偉關於緊急事態宣言的解除表示，變異病毒的情況是判斷材料之一。此外，海外有的地區變異病毒疫情比日本更加嚴重，奧運相關人士中越來越多的人認為，“東京奧運期間很難接納海外觀眾”。 政府鑑於感染者增加而強化了監控體系，在地方政府完...