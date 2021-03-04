詳訊：本田5日將全球首發L3級自動駕駛汽車

Newsfrom Japan

【共同社3月4日電】日本本田公司4日宣佈，將於5日在全球首次發售搭載L3級自動駕駛技術的高級轎車“Legend”。高速公路堵車時系統會負責操縱，司機不用看著前方，通過車載顯示器觀看視頻等，可從駕駛當中解放出來。這或將成為邁向全自動駕駛的一大步。 由於自動駕駛相關裝置必須由擁有國家認證資格的特殊技術人員維護等，本田將限量生產100輛，並以3年租賃合同的形式銷售，含維護費在內的價格為1100萬日元（約合人民幣66萬元）。合同期滿後必須返還車輛。 迄今的L2級技術下，駕駛途中可以將手從方向盤上鬆開，但駕駛的主體仍然是司機。L3級技術下，自動駕駛時的主體為系統，司機不再有注視前方的義務。 本田技術研究所執行總工程師杉本洋一在線上記者會中表示：“自動駕駛是可以大幅減輕駕駛負擔、消除可能導致事故的人為錯誤的具有很大可能性的技術。” Legend搭載L3級自動駕駛功能“Traffic Jam Pilot”，在高速公路遭遇擁堵，車速降至時速30公里以下時會啟動。系統自動控制方向盤和速度，並負責停車和啟動。自動駕駛時，司機可以操作智能手機或使用車載顯示器觀看視頻，如果時速上升到50公里，係統將提醒司機手動駕駛。 為解決人口稀少地區司機不足的課題，今後向無需司機的L4級以上的發展被寄予厚望。各地紛紛開展實證試驗，包括美國、中國等海外企業在內的開發競爭或將持續。（完）