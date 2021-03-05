IEA報告指出日本應進一步增加去碳化電源

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【共同社3月5日電】國際能源署（IEA）4日發佈了關於日本能源政策的審查報告。報告指出，朝著實現日本政府提出的2050年溫室氣體淨零排放目標，需要到2030年較現行計劃進一步提高去碳化電源的比率。 現行計劃將2030年度發電量的佔比設定為可再生能源佔22%～24%，核電佔20%～22%，火力發電佔56%左右。夏季前後，將對政策指針“能源基本計劃”做出修改。 報告稱日本依然很依賴排放二氧化碳的化石燃料。要實現淨零排放，需要大幅加快低碳技術的普及並放寬監管。報告還建議日本對於核電站重啟晚於預期時如何填補電力缺口進行討論。 報告指出利用對二氧化碳徵收的碳稅等也是選項之一，將有助於促進企業的技術研發。 IEA署長比羅爾通過視頻會議方式與日本資源能源廳長官保坂伸舉行會談時表示：“希望日本推進能源轉換，致力於可持續的經濟增長。” IEA正在對成員國的能源政策實施審查，上一次發佈日本報告是在約4年半前的2016年9月。 IEA於4日透露，31日將召開關於淨零排放的國際會議，美國總統氣候問題特使克里、日本經濟產業相梶山弘志等人預定出席。（完）