獨家：日本四國電力探討出資越南火電項目

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【共同社3月5日電】4日獲悉，日本四國電力公司（高松市）正在探討向三菱商事等計劃在越南建設煤炭火力發電站的項目出資。煤炭火電排放的二氧化碳較多，國內外企業接連退出，四國電力的動向與在全球加速的去碳化潮流背道而馳。四國電力在接受採訪時稱“探討參與一事屬實，但現階段不便置評”。 該項目是2017年日越首腦聯合聲明中提及展開合作的“永昂二期”煤炭火電站（2座機組，共計120萬千瓦）。由三菱商事的子公司、韓國電力公社、中國電力公司（廣島市）出資成立的公司將在25年內，向越南國營電力公社售電。日本政府系金融機構“國際協力銀行”（JBIC）2020年底宣佈，將與民間金融機構等一起實施約17.67億美元的合作貸款。 另一方面，由於煤炭火電不符合旨在遏制全球變暖的國際框架《巴黎協定》，以歐美為中心，企業接連退出，日本國內的東芝也已決定停止接受新訂單。原打算向永昂二期出資的香港的電力公司2019年宣佈了退出新的煤炭火電項目。 日本首相菅義偉去年10月提出了到2050年實現國內溫室氣體淨零排放的目標。環保團體指出該項目“與首相的方針矛盾”，要求日企退出。 民間調查機構“彭博新能源財經”日本韓國分析部門負責人黑崎美穗推測稱，向可再生能源的轉換在越南推進，“四國電力大概是想在無法新建煤炭火電之前搶先出資”，“但從長期來看，能否收回投資尚不清楚，這是個高風險判斷”。（完）