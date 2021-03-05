詳訊：日本高官稱首都圈緊急宣言將延至21日

Newsfrom Japan

【共同社3月5日電】日本政府將在5日晚間，基於應對新冠疫情的修改後的特別措施法，再次延長向首都圈1都3縣發佈的緊急事態宣言。經濟再生擔當相西村康稔在專家等組成的諮詢委員會會議上出示方針，計劃把原定到7日的宣言期限延長2週至21日。諮詢委員會表示了同意。政府將向眾參兩院的議院運營委員會彙報該方針，然後在晚上8點起召開的對策總部會議上正式決定。首相菅義偉晚上9點起召開記者會，就再次延長的理由等表明看法。 這將是2月2日決定對10都府縣延長宣言之後，菅義偉再度召開記者會。他在5日的參院預算委員會上致歉說：“雖然國民和企業給予了配合，但因病床緊張等情況，我認為有必要延長2週左右。坦率抱歉。” 政府的新冠感染症對策小組會會長尾身茂對將再次延長緊急事態宣言的首都圈4都縣指出，“希望用2週時間構建疫情不會再次擴大的態勢”。 西村在諮詢委員會上表示，考慮推進旨在掌握疫情再次擴大徵兆的監測檢測、以及篩查密切接觸者的積極的流行病學調查。他強調：“將竭盡全力，無論如何都要抑制疫情擴大，避免再度蔓延。” 西村還出示了作為新冠對策指針的基本應對方針的修改方案。寫入了加強保健所調查、確保人才、推進業務外包等內容。 隨著新冠疫情蔓延，政府1月7日再次對埼玉、千葉、東京、神奈川這首都圈1都3縣發佈為期一個月的緊急事態宣言。13日又新增了7府縣。2月2日決定把除栃木縣之外的10都府縣的宣言期限延長至3月7日，2月2...