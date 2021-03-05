調查顯示逾六成人認為日本社會優待男性

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【共同社3月5日電】電通綜研在8日國際婦女節前開展的關於性別問題的調查結果顯示，超過六成的受訪者認為日本社會“男性受到優待”。多數受訪者認為應努力實現性別平等，但也有意見認為在政界和企業增加女性活躍度尚需時日。 關於整個社會是否男女平等的提問，認為男性“受到優待”或“較為受到優待”的比例總計64.6%。優待男性的領域中“習慣和慣例”最多，達64.4%，之後依次為“職場”59.6%、“法律和制度”、“媒體的報道方式”。 對於“日本應認真推進性別平等”的觀點，表示“贊同”或“較為贊同”的比例總計78.4%。另一方面，受訪者預計未來日本誕生首位女首相的時間平均為27.9年後，國會議員中女性達到半數的時間為33.5年後，企業中女性管理人員達到三成為24.7年後。 電通綜研的負責人表示：“社會對於性別平等的態度開始改變，必須付諸實施。”該調查於2月5日在網上進行，對象為全國18～79歲男女共3000人。（完）