關注：日本官民攜手在自動駕駛領域拔得頭籌

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【共同社東京、紐約、北京3月5日電】系統代替人類成為主體的“L3級”自動駕駛汽車上市方面，日本已拔得頭籌。以國家完善相關法律為基礎，本田實現量產，通過官民攜手力爭確保全球主導權。相對而言美國和中國在無人駕駛測試及服務領域走在前列。著眼於自動駕駛社會的到來，激烈的競爭日益加劇。 ▽挑戰 “移動將變得更加安心且游刃有餘。這是本田挑戰的象徵。”開發負責人青木仁在4日的記者會上宣傳了“全球首發”的新款Legend。 圍繞作為下一代技術核心的自動駕駛，全球各廠商此前展開激烈競爭。在日本，日產汽車等銷售在一定條件下可以將手從方向盤上鬆開行駛的L2級車型，但負責駕駛的仍然是司機。此次本田推出的車在高速公路擁堵這一限制條件下由系統成為駕駛主體，這一點上跨出了一大步。 在開發階段，保證安全性的門檻很高，負責人表示“達到了看不到頂端的程度”。為了徹底降低事故風險，本田反復開展了設想約1000萬種交通狀況的模擬實驗，以及長達約130萬公里的行駛測試。 ▽王牌 日本政府領先於全球推進法律完善工作的背景原因在於，對作為支柱的汽車產業中落後抱有強烈危機感。在力爭2020年實際運用L3級技術的國家戰略下，2019年修改了《道路運送車輛法》和《道路交通法》，營造了在公路能行使的環境。 自動駕駛作為解決防止事故、確保老年人代步工具、消除物流司機短缺問題等日本社會課題的王牌，正備受期待。此外還考慮了如果在完善法律方面...