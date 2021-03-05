武田藥品在日本申請批准莫德納新冠疫苗

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【共同社3月5日電】日本武田藥品工業公司5日宣佈，已向厚生勞動省申請批准美國生物科技企業莫德納研發的新冠疫苗。這是國內的第三例批准申請。據悉莫德納疫苗與已經獲批的美國輝瑞產相比容易保管和運輸。疫苗在海外工廠製造，武田藥品負責進口、供應和國內臨床試驗。 厚勞相田村憲久5日向媒體表示：“將以（簡化手續的）特例批准形式為目標展開審查。”不過該公司已表示打算5月提交國內臨床試驗結果，厚勞省判斷可否批准預計在那之後。對2月申請的英國阿斯利康疫苗，審查工作也拖長，現階段國內疫苗供應或將依賴輝瑞。 日本政府已與莫德納方面簽訂合同，將獲總計5000萬劑的供應，6月底之前接受4000萬劑，9月底之前獲得1000萬劑。疫苗需要接種兩次，供應量相當於2500萬人份。 武田藥品正在日本國內實施以200名成人為對象的初級階段臨床試驗。厚勞省將結合美國舉行的大規模臨床試驗結果進行審查。美國大規模臨床試驗已顯示94%的有效性。 疫苗以28天間隔接種兩次。據悉莫德納的疫苗能在零下20度左右的環境下保管，比需要零下75度左右超低溫冷凍庫的輝瑞產容易保管。 關於阿斯利康的疫苗，由於被指對來自南非變異病毒以及老年人效果存疑等因素，厚勞省將在看清美國開展的臨床試驗以及審查動向的同時，謹慎推進國內審查。 武田藥品還與美國生物技術公司諾瓦瓦克斯合作，力爭在日本國內製造並供應後者研發的疫苗。（完）