調查顯示日本九成患癌兒童上學受影響

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【共同社3月6日電】日本國立癌症研究中心5日發佈的調查結果顯示，確診罹患癌症時上學的兒童患者中近九成為了治療而不得不轉學、休學或退學。治療對上學的影響很大，如何確保教育機會作為課題凸顯出來。這是首次以兒童癌症患者為對象進行的全國調查。 該調查於2019～2020年實施，得到了2014年和2016年18歲以下被診斷患癌、在全國97家醫院開始接受治療的患者家屬1029人的回答。以10分為滿分讓受訪者評價所接受的治療，平均為8.4分、得分較高。對於是否接受了專業醫療的提問，有90.4%的人表示肯定。 另一方面，在上學的503名患者中，轉學、休學或退學的人佔87.5%。從不同學校來看對上學的影響，小學生和初中生轉學最多，分別為81.1%和59.3%；高中休學最多，為61.3%，退學為8.8%。利用醫院內設置的特別支援班級等教育支援制度的人佔整體的75.9%，但就讀高中的患者中有61.1%沒有利用該制度。 該中心中央醫院小兒腫瘤科長小川千登世表示“高中階段如果上課天數不達到一定數量，就無法升入下一年級或畢業，因此不得不休學或退學”，強調了學習支援的必要性。 此外，關於患者家屬，回答稱為了照顧患者而換工作或改變工作方式的人佔比達65.5%；對於除醫療費以外哪方面經濟負擔較大的提問，回答中最多的是交通費，為60.7%，其次為陪護家屬的生活費和住宿費57.8%。該中心指出，不僅是癌症患者，對家屬的...