日本報告首例接種新冠疫苗全身性劇烈過敏反應

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【共同社3月6日電】日本厚生勞動省5日發佈消息稱，接種了美國製藥巨頭輝瑞生產的新冠疫苗的30多歲女性醫務人員出現了全身性劇烈過敏（anaphylaxis）這一急性的嚴重不良反應。據稱在用藥後，症狀改善了。這是日本國內首例全身性劇烈過敏報告。 厚勞省表示該女性5日接種，5分鐘以內開始咳嗽，全身發癢，呼吸加速，眼瞼腫脹等。 注射腎上腺素等實施治療後，症狀改善了。據稱，該女性曾有哮喘和甲狀腺功能減退症等基礎疾病。進行報告的醫療機構認為出現全身性劇烈過敏症狀與疫苗接種有關。厚勞省計劃今後由專家評估因果關係。 政府為防備全身性劇烈過敏等不良反應，要求人們接種新冠疫苗後至少在接種會場待15分鐘。 擔任厚勞省醫藥品安全對策相關專門調查會會長的埼玉縣立兒童醫療中心醫院長岡明指出：“可以認為通過恰當的治療，症狀改善了。哪種疫苗都有可能引起全身性劇烈過敏，廣而告之接種後需要觀察15分鐘以上和切實應對很重要。” 美國疾病控制和預防中心（CDC）等表示輝瑞疫苗的全身性劇烈過敏的發生率是每接種20萬次發生1次。 日本從2月17日起開始接種輝瑞疫苗，截至3月5日傍晚接種了46469人。（完）