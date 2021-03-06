毛里求斯與日本青年攜手防止燃油洩漏事故被淡忘

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【共同社3月6日電】關於去年在印度洋島國毛里求斯近海發生的日本貨輪觸礁後燃油洩漏的事故，以此為契機由兩國年輕人等組建的團體啟動了向全球宣傳事故對寶貴生態系統造成的影響等的項目。期待通過在新冠疫情下活用網絡攜手合作，不讓事故被淡忘，來推動身邊的自然保護。 團體分別是毛里求斯的Sov Lanatir和日本的Change Our Next Decade（COND），2月在線舉辦了對談活動。雙方都是以大學生等為中心，開展保護生物多樣性等活動，COND提議了合作。 對談活動中，致力於去除燃油的Sov Lanatir成員說“不清楚恢復紅樹林和珊瑚礁需要多少時間。現在吃魚受到限制”，介紹了依然鮮明留存的事故損失。在網上觀看的普通參加者紛紛詢問“除了收集信息和捐款外，日本方面能做些什麼”等。 今後也將以兩三個月1次的頻率舉辦活動，在持續向廣泛人群發佈信息的同時，強調環境教育的必要性。 擔任COND代表的千葉大學研究生矢動丸琴子（27歲）表示：“不能（只慨嘆）說‘遙遠的國家還有這樣的事故啊’就完了。希望讓更多人知道損失之嚴重，促成每一個人保護自然環境的行動。”（完）