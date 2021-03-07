日本首都圈疫情警惕感下降 外出人流增加

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【共同社3月7日電】6日是對日本首都圈1都3縣的緊急事態宣言決定再次延長後的第一個週末，或許因為天氣變暖，鬧市區和遊玩地非常熱鬧。“大家不再忍耐。”警惕感有所下降，東京都心地區出現了“密集”的人流。 人、人、人……在高端品牌店林立的東京表參道，戴著口罩前來購物的年輕人等熙熙攘攘，路口附近等待紅綠燈的人們擠滿了人行道。來自千葉市的大學女生（19歲）表示：“很久沒有來過了，沒想到居然有這麼多人。也許大家的警惕感都下降了。果然人群聚集很可怕。”花店的男性店員（50歲）稱：“從去年10月前後起，週末的人流就在增加，而今天可能是最多的。”但他表示銷售額並未恢復，吐苦水稱“不購買的話就沒有意義”。 停止實行步行街的銀座也非常熱鬧。與朋友一起前來的新宿區的公司員工鈴木華惠（20歲）表示：“對出門有些罪惡感。結束後會早早回家。” 夜幕降臨後，新宿歌舞伎町出現了喝酒的人群。從都內前來與朋友聚餐的40多歲男性淡然表示：“感覺恐懼減退，大家都變得不再忍耐了。因為一直都在自我克制，這也沒有辦法。”另一方面，在居酒屋打工的女性（19歲）稱：“工資減少，對店裡的經營也有擔憂。希望早日解除。” 在埼玉市南區的別所沼公園與兩個孩子散步的家庭主婦（39歲）表示：“今年認為去公園沒問題的人也許很多。出遠門還是要避免的。”到千葉市中心看電影的大學生三戶部葵（23歲）和加藤美香子（23歲）同聲說道：“晚上聚餐風險很高，但...