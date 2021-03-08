人物：震災後慈善演出令羽生結弦奮發努力

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【共同社3月8日電】在熟悉的日本仙台市滑冰場遭遇大地震、心想“現在不是滑冰的時候”那一天深夜抬頭仰望天空——在發生東日本大地震的2011年3月11日，當時宮城的東北高中一年級學生、男子花樣滑冰選手羽生結弦（現在26歲）從暗夜中閃耀的群星獲得了希望之光。 被寄望於2022年北京冬奧會實現三連霸的這位天才滑冰選手的人生因“3・11”而改變。當時他在仙台市的自家住宅被判定全部毀壞，一家四口在疏散點生活了4天。受災的滑冰場也不得不臨時關閉，羽生向就讀於宮城的七北田小學時曾指導過自己的都築章一郎所在的橫濱市滑冰場請求成為臨時據點。 “必須努力以不辜負期待”，令羽生變得積極的契機是4月在神戶市舉行的重建支援慈善演技會。在這一從阪神大地震重建之地，羽生懷著“仙台今後會加油”的心情傾情演出並獲得喝彩，他下定了上述決心。 身材瘦弱的少年輾轉全國進行約達60次的冰上表演，他表示珍惜寶貴的機會，“努力一直保持最佳狀態”。都築表示“（羽生）應該是感受到了周圍的支持，他把自己逼得很緊努力練習”，以驚人的專注力積累訓練，也因為有著能夠滑冰的喜悅，他迅速成長。 羽生在2012年3月首次參賽的世錦賽上獲得季軍、表現出色，給了災區很大勇氣。仙台市以前曾指導過他的田中總司驚嘆於他的變化，稱“（震災後他的）跳躍（從起跳到冰面著地）距離增至約1.5倍，我甚至想是什麼改變了這個孩子”。 羽生剋服宿疾哮喘和事故傷痛不斷進步，...