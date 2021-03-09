日本又有5人出現新冠疫苗全身性劇烈過敏反應

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【共同社3月9日電】日本厚生勞動省8日宣佈，接種了新冠疫苗的5名20至50多歲女性出現全身性劇烈過敏這一嚴重反應。她們的症狀均通過用藥等得到改善。其中2人以醫學觀察為目的住院。 對於上述5人中的3人，進行報告的醫生認為過敏反應與疫苗存在因果關係，其他人屬於“不能評估”等情況。接種新冠疫苗後出現全身性劇烈過敏反應的在日本國內總計達8例，全部為女性。厚勞省計劃今後在專門小組對因果關係等進行評估。截至8日約7萬名醫護人員接種新冠疫苗。 厚勞省稱，出現症狀的5人均於8日接種美國輝瑞產疫苗，5至30分鐘內出現了咽喉不適、蕁麻疹、呼吸困難等症狀。據稱4人有過敏、哮喘等基礎疾病。 擔任厚勞省醫藥品安全對策相關專門調查會會長的埼玉縣立兒童醫療中心醫院長岡明指出：“海外數據也顯示與男性相比女性（出現過敏反應的情況）更多。” 美國報告顯示，輝瑞產疫苗以每接種20萬次發生1次的頻率出現全身性劇烈過敏反應。厚勞省的疫苗小組會不良反應探討工作組長、東京醫科齒科大學教授森尾友宏表示：“發生頻率看似比海外報告的還高。包括是否屬於全身性劇烈過敏反應在內，有必要評估詳情。”（完）