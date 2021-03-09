韓國國立博物館日本室新裝亮相

Newsfrom Japan

【共同社首爾3月9日電】位於首爾的韓國國立中央博物館常設“日本室”進行改裝，並於1月下旬亮相。以“武士”為焦點展示美術品及甲冑、刀之類武具等約200件。博物館方面表示：“期待對鄰國日本文化的理解進一步加深。” 日本室重新改裝是該館打造“世界文化館”的一環。以“武士、文化及藝術的後援者”為名，展現了武士在文化形成中發揮核心作用的一面。室內展示能面、密教繪畫、華麗的江戶時代移動用轎子、描繪京都的洛中洛外圖屏風，還再現了茶室。 負責日本的學藝研究士鄭美娟介紹稱，2005年博物館遷至現在的地點之初雖然有日本室，但收藏品很少，難以進行具有主題性的展示。據稱此後通過不斷收集，實現了此次展示。 鄭美娟稱：“日韓關係時好時壞存在起伏，但參觀者（對展覽）表示出興趣。”她表示：“因為新冠疫情無法赴日旅遊，但如果這裡能成為哪怕短時間也能享受（日本文化）樂趣的場所就很高興。” 參觀日本室的古代美術專業女大學生饒有興致地表示：“與很久以前在動畫片中看到過的相同，頭部（甲冑頭盔）裝飾很華麗。覺得和韓國差異很大。” 該博物館還製作並銷售系統解說展示內容的圖錄，其中加入東京國立博物館專家等的專欄。卷首語中介紹稱“為了正確了解日本必須理解‘武士’。”（完）