126個國家和地區宣佈淨零排放目標

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【共同社3月9日電】8日據英國智庫“能源和氣候信息小組”（ECIU）統計顯示，為防止全球氣候變暖造成損失，宣佈到2050年實現溫室氣體淨零排放的國家和地區包括美國和日本在內達到126個。 瑞典、丹麥、英國、法國、新西蘭、匈牙利6個國家制定旨在對目標賦予法律約束力的國內法。加拿大、韓國等5國和歐盟（EU）也在推進面向法制化的工作。 據悉，溫室氣體排放量少、吸收溫室氣體的森林豐富的不丹和南美蘇里南兩國已實現“淨零排放”。 ECIU分析稱：“宣佈淨零排放目標的國家國內生產總值（GDP）總計超過全球總GDP的50%，積極採取氣候變暖對策的勢頭正在升溫。” 包括日本在內，大部分國家和地區要達成目標的年份是2050年，但芬蘭為2035年，相對較早，奧地利和冰島為2040年，瑞典為2045年。 ECIU和英國倫敦政治經濟學院（LSE）稱，最初採取對達成目標賦予法律約束力措施的是英國，時期為2019年6月。法國、瑞典、新西蘭、丹麥也在同年將達成目標明確寫入法律，2020年的匈牙利緊隨其後。 丹麥和英國還分別提出2030年比1990年減排70%和68%的具有雄心短期目標。 英國、丹麥、新西蘭等檢查減排進展，基於法律設置向政府提出政策建議的獨立委員會，從而力爭切實達成目標。 日本也於本月2日在內閣會議上敲定《全球變暖對策推進法》修正案。其中寫明“到2050年實現去碳化社會”的目標，但只是將其作為“基本...