日本政府敲定削減塑料垃圾新法案

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【共同社3月9日電】日本政府9日在內閣會議上敲定了旨在加強塑料垃圾循環利用和減排的新法案“塑料資源循環促進法案”。其中提出引進將家庭產生的食品托盤、文具等作為“塑料資源”進行統一回收的機制。對於大量提供一次性吸管、勺子的餐飲店等，法案規定有義務制定通過調整提供方法的削減措施。2022年4月力爭施行。 去年的塑料購物袋收費化對削減塑料垃圾起到了一定效果，將繼續加強相關措施。 目前，分類回收家庭產生的塑料垃圾以實現循環利用的地方政府多數以塑料瓶、食品托盤等為對象。新法案敦促各地對包括文具、兒童玩具等在內的塑料垃圾也進行統一回收。 法案規定餐飲店、零售店有義務削減一次性塑料製品，要求採取收費化、改用替代材料、詢問客人是否使用等某種措施。對於疏於採取措施的商家勸告或命令其改善，若不遵從則處以50萬日元（約合人民幣3萬元）以下罰金。 此外還將鑑於政府制定的指針，創設環保商品認定制度，包括通過輕量化減少塑料使用量等。對於認定商品中央政府將率先購入。目前還探討打造認定標誌，以方便消費者選購。 對於大量排放包裝材料和建材等的商家，將要求推進循環利用。法案提出若措施不充分，可發出勸告及命令。 日本國內產生的塑料垃圾每年超過800萬噸。排入海洋引發的環境污染也日益嚴重，政府將通過引進新制度抓緊採取對策。（完）