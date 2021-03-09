關注：“三井壽”釀酒公司因商品與拜登同音走紅

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【共同社3月9日電】因商品名碰巧與名人同音而再次迎來良機。日本福岡縣大刀洗町釀酒公司“三井壽”生產的日本酒“豐釀 美田”在美國銷勢良好。該酒的英語標記為“HOJO BIDEN”，與美國總統拜登的拼寫相同。該公司期待地表示“希望借此走紅”（幹部語）。實際上該企業過去也因人氣漫畫登場人物姓名來自於本公司為契機開發商品，後來成為其主力產品。 三井壽公司的專務董事井上宰繼於拜登宣佈競選總統的2019年4月前後在新聞中看到“JOE･BIDEN”的字樣時靈光乍現。他認為“若此人成為總統，我們的酒或許能暢銷。”當時他就預感到豐釀美田會大受歡迎。 拜登獲得民主黨總統候選人提名的2020年8月，三井壽公司接到出口公司的訂單，對美出貨量達到上年同期3倍的360瓶。據悉，同年12月出貨480瓶，今後訂單還將持續。井上專務推測稱：“估計有人覺得有趣將其作為禮物。” 1996年開始銷售的豐釀美田以口味濃厚為特點，面向“行家”。在新冠疫情使前景難料的情況下，該公司因“拜登效應”業績喜人。在面向日本國內這一主力市場的酒瓶上也新貼上寫有“BIDEN”字樣的標籤，不遺餘力地進行宣傳。 井上專務自信地表示：“我們公司運氣和機緣方面不錯。”他想到的是將商品名的機緣用於商機的過去成功經歷。 “三井壽”酒自1922年該公司成立時就已存在。而人氣籃球漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥2008年表示，作品中登場的人氣角色三井壽選手的...