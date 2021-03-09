日政府擬允許用可抽7劑注射器接種疫苗

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【共同社3月9日電】日本厚生勞動相田村憲久在9日的記者會上就美國輝瑞公司生產的新冠疫苗表示，打算允許全國醫療機構用京都府醫院宣佈每瓶可抽取7劑的胰島素用注射器進行接種。若使用政府採購的5劑接種用注射器，則存在最前端部分有藥液殘留的課題，胰島素用注射器有望帶來減少浪費的效果。行政改革擔當相河野太郎表示，作為政府有意對採購胰島素用注射器進行探討。 田村就活用胰島素用注射器表示：“希望各方以向肌肉注射必要的量為前提進行應對。”他還介紹稱，胰島素用注射器數量有限，無法由所有醫療機構應對。 河野介紹稱，與田村就包括採購胰島素用注射器在內的今後應對措施進行了磋商。河野表示：“這是非常好的例子。若有剩餘部分，也可以考慮採購。” 此外獲悉，大型醫療器材製造商泰爾茂開發出每瓶輝瑞產疫苗可接種7劑的特殊注射器，近期將開始生產。厚勞省5日批准生產和銷售，預計該公司甲府工廠（山梨縣昭和町）最快將於本月底完善量產體制。 輝瑞產疫苗使用通常注射器每瓶可接種5劑，若用特殊注射器則可接種6劑。日本政府為了有效活用疫苗，正在推進特殊注射器的採購，但能否確保大批的量尚無法預料。 京都府宇治市的宇治德洲會醫院宣佈，通過使用最前端難以殘留藥液的胰島素用注射器，若條件符合則可接種7劑。據稱，截至9日以胰島素用注射器對236人完成了疫苗接種。（完）