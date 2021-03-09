關注：東京奧運志願者對不接納海外觀眾感到困惑

Newsfrom Japan

【共同社3月9日電】或許無法實施向全球宣傳的具有日本特色的“款待”……由於新冠疫情，日本政府正在朝著東京奧運會和殘奧會不接納來自海外的觀眾的方向展開協調。預計最快本月內正式決定。不過，期待交流的志願者稱“樂趣將消失”，吐露困惑之聲。 “這是全球最大規模的體育盛事，我原本期待與語言和文化不同的眾多觀眾交流。如果從海外沒法來，活動的樂趣就會消失，很遺憾。”東京都三鷹市的主婦丸山久世（52歲）嘆息說。 丸山預定作為奧運志願者負責在國立競技場（新宿區）引導觀眾等，還作為東京都的城市志願者負責指路。不管怎樣，她都有意參加志願者活動，但也不安地表示：“沒了海外觀眾，再對觀眾人數設置上限的話，（志願者）活動的平台或許會消失吧。” “因為新冠疫情，不接納海外觀眾也是沒辦法的事情。”參加了奧運志願者和城市志願者應徵的町田市的谷川博宣（71歲、無業）這樣說。 當過2019年橄欖球世界盃日本大賽志願者的谷川表示：“外國球迷很開朗，給了我活力。東京奧運或許會缺乏這種精彩亮點，成為一場寂寥的奧運。” 在成為足球、馬拉松和競走賽場的札幌市，將擔任城市志願者的落合幸治（81歲、家住該市東區）有在橄欖球世界盃的活動經驗。 落合遺憾地稱“原本想與世界民眾交流”，但也表示理解說“來自海外的變異毒株有可能蔓延，（不接納海外觀眾）是個好想法”。 東京都的城市志願者已有約3萬人註冊，設想的是眾多海外觀眾前來。東京都計劃即使...