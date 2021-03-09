東京奧組委主席提及探討增加運動員新冠檢測頻率

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【共同社3月9日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會主席橋本聖子9日接受共同社等採訪，就為貫徹新冠防疫對策而實施的奧運期間的運動員檢測透露，將探討較計劃的至少每4天1次增加檢測頻率。 這也是顧及出現被指傳染力強的變異毒株的應對，將考慮接觸多寡等比賽項目的特點再次探討。橋本說明稱，在3日召開的奧組委、日本政府、東京都、國際奧委會（IOC）、國際殘奧委會（IPC）代表出席的五方磋商上，IOC主席巴赫提出“檢測體制更加嚴格一些為好”，要求再次探討。此外，橋本還表示“把PCR檢測和抗原檢測結合起來也很重要”。 關於推進調整的開幕式運動員入場，橋本預測由於奧運村滯留天數的限制等，參加者將減少至以往的三分之一左右。她還認為有必要防備出現感染者的情況，探討更改比賽日程等靈活的應對。對於開幕式表演，她說：“希望在苦於新冠疫情之際，給全世界送去好像能看到一線光芒的影像。” 圍繞新冠疫情等世界直面的共同課題，橋本指出“將讓大家看到日本的解決能力。在‘解決課題先進國’的定位之中，東京奧運很有意義。如果能夠克服各種問題成功舉辦，那就會成為一種遺產”，強調了舉辦奧運的意義。 橋本說明稱也設想疫情惡化，“（作為舉辦方式的選項）空場也不是完全不可能。準備工作需要考慮所有情況進行應對”。對於停辦奧運，她表示“現階段完全沒有這樣的設想”。（完）