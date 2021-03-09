詳訊：日政府基本決定奧運不接納海外普通觀眾

Newsfrom Japan

【共同社3月9日電】日本政府已基本決定東京奧運會和殘奧會將不接納來自海外的普通觀眾。多名相關人士9日透露了該消息。有意見稱，最快下週將再次舉行日本政府、東京奧組委、東京都、國際奧委會（IOC）、國際殘奧委會（IPC）代表出席的五方磋商，進行確認。 新冠病毒出現了變異毒株，日本現在原則上不允許新的外國人入境。今後的疫情無法預測，社會輿論的不安情緒也很強，因此政府判斷難以讓普通觀眾入境。政府高官9日表明看法稱，需要迅速敲定如何對待海外觀眾。 由於不接納海外觀眾，恢復觀光需求並帶動經濟重振的政府戰略將不得不做出調整。奧組委將推進面向海外出售的門票的退票工作。 有意見稱，關於贊助商邀請的觀眾將另行探討應對舉措。設想日本國內觀眾的人數上限擬在4月內決定。除了加強對運動員的新冠檢測外，還將嚴格管理相關人士的行動並削減人數等，加強對策。 奧運相丸川珠代、奧組委主席橋本聖子、東京都知事小池百合子、IOC主席巴赫、IPC主席帕森斯3日舉行了五方磋商，就在3月內判斷能否接納海外觀眾達成了一致。橋本表示有意在國內聖火傳遞開始的25日之前做出決定。（完）