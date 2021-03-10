引進再生能源可助日本2050年實現去碳化

Newsfrom Japan

【共同社3月10日電】日本自然能源財團9日公佈分析結果稱，如果大幅引進可再生能源與生產及進口氫氣相結合的話，日本能夠在2050年實現溫室氣體淨零排放。 這是與德國的智庫及芬蘭的大學開展的共同研究，基於引進技術的可行性與成本等，解析了以最低成本實現零排放的方法。 該研究預測，隨著推進節能和人口減少，日本的能源需求在2050年將比2020年減少54%。可再生能源價格走低，2050年總供電量將有48%來自太陽能，36%來自風力發電。 據分析，電動汽車（EV）和熱泵不斷普及，電力需求將增至目前的約1.5倍，達1.47萬億千瓦時，但通過包括水力等在內的可再生能源足以供應。 分析結果顯示，通過削減化石燃料進口費用等，2050年能源相關成本將比2020年低29%，能源自給率將從12%升至68%。 另一方面，配備二氧化碳（CO2）回收裝置的火電和核電由於建設費與設備費增加的原因，成本高於可再生能源，財團認為“通過此類技術實現去碳化並不現實”。 分析結果指出，難以實現電動化的船舶和飛機去碳化有必要使用可再生能源製造的氫氣，通過從澳大利亞等海外進口所需量的一半，可削減成本。（完）