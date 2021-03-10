有預測稱放鬆警惕或導致東京感染人數再次上千

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【共同社3月10日電】日本東京大學的研究團隊近日匯總的估算結果顯示，首都圈的新冠病毒緊急事態宣言解除後，若市民放鬆警惕，大辦歡迎歡送活動和賞櫻等宴會，那麼5月的東京單日新增感染人數恐再次超過1000人。據稱將是需要再次發佈緊急事態宣言的狀態。 團隊成員、東大副教授仲田泰祐指出：“在宣言發佈期內，必須盡可能減少感染人數。解除之後也應分階段重啟經濟活動等，探討符合各地實際情況的放寬（限制）方式。” 仲田和東大特任講師藤井大輔利用自行開發的計算模式，預測了今年的感染人數及經濟影響。預計到宣言到期的3月21日，東京的單日新增感染人數將減至200人。 不過，宣言解除後人數將再次轉增。據悉，若一下子重啟經濟活動，並因年度更替大辦歡迎歡送活動等，那麼5月的感染人數可能突破1000人，高峰時的5月第三周或超過1300人。千葉和埼玉將超過400人，神奈川將超過700人，首都圈都需要再次發佈緊急事態宣言。 另一方面，若用2個月的時間逐漸重啟經濟活動，那麼東京高峰時的感染人數可以控制在不到800人，之後隨著疫苗普及，人數預計趨於減少。由於可以避免再次發佈緊急事態宣言，經濟損失也較小。 不過預測顯示在千葉和埼玉，即使花時間逐步放寬限制，也無法避免再次發佈宣言，可能需要努力把感染人數再降低一個層級。 據稱如果不大辦歡迎歡送活動，那麼即使一下子重啟經濟活動，東京的感染人數也會在7月達到峰值的950人，之後趨於...