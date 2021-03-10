焦點：首都圈在緊急事態宣言下迎來櫻花季

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【共同社3月10日電】為了阻止新冠疫情在日本擴大，東京、神奈川、埼玉、千葉1都3縣的緊急事態宣言被延長至21日，首都圈在宣言下迎來了櫻花（品種為染井吉野）綻放的時節。去年疲於閉門不出產生的鬆懈曾導致感染人數增加，為了避免重蹈覆轍，東京都政府今年全力採取賞花對策。滿心期待春日美景的民眾將再次被迫忍耐。 東京都內去年3月20日起的三連休出現賞花客等大量人流。知事小池百合子於同月25日呼籲週末避免外出，但感染人數增勢不止，中央政府於次月7日發佈了緊急事態宣言。 政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂在本月4日的參院預算委員會會議上明確表示：“畢業旅行、謝恩會、賞花宴會，如果舉辦這些的話，疫情一定又會擴大。”他強調：“現在必須由地方和中央政府的領導發佈強有力的訊息，市民予以配合。” 據日本氣象協會預測，都內櫻花將於15日開花、22日盛放。東京都政府在要求避免前往都立公園賞花的同時，還禁止喝酒聚餐和宴會。6日起，上野公園防止人們進入綠地內的約2公里攔網設置作業啟動。園內已經部分實施單側通行限制，賞花客邊走邊賞櫻。 到訪上野公園時正好看到在設置攔網的千葉縣市川市個體戶齋藤惠（52歲）難掩落寞之情，稱“唯有祈願明年能夠賞花了”。 “臨畢業的大學生取消了預定。都忍耐了一年，原來希望讓他們好好留下回憶的……”在河面滿是櫻花樹倒影的目黑川運營賞花遊船的“SPICE SERVE”公司社長山田康平懊惱地說道。...