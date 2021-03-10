東電稱擅用他人ID卡原因是保安對社員揣度

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【共同社3月10日電】有關柏崎刈羽核電站（新潟縣）一名員工使用他人ID卡擅自進入中央控制室的問題，東京電力公司10日向原子能規制委員會彙報稱，雖然警報發出，但仍然讓該員工通過等做法，原因之一是保安對社員的揣度，此外還舉出了對核物質防護重要性的理解不充分。 東電根據對當事人等的問詢，分析稱由於對保安工作的尊重不足，存在難以嚴格執行保安工作的風氣。2月起一線已追加身份認證裝置，早會和點名時相互確認ID卡，此外還新設保安業務責任人。 東電新潟總社代表橘田昌哉在新潟市舉行記者會，表示：“必須將核物質防護是重大責任牢記於心。將盡最大努力切實履行改善措施、提高安全性。”橘田再次說明稱，力爭重啟的柏崎刈羽7號機組此前定於三四月進行的燃料裝填計劃尚未確定。 新潟縣知事花角英世10日就彙報內容發表評論稱：“將切實確認原子能規制委員會和東電的應對。” 問題發生在去年9月20日。一名20多歲男性員工擅自帶走同事的ID卡，保安雖然對該員工前往中央控制室感到不妥，但未徹底核實身份。 此外還獲悉，發現自己ID卡不見的員工未上報管理者，以及保安在ID卡認證信息改寫後允許員工入內等，均違反了規定涉及核物質業務的企業規則的“核物質防護規定”，規制委要求提交詳細報告。 東電對總計13人作出處分，包括社長小早川智明受到嚴重警告等。關於7號機組，由於接連發現安全對策工程未完工，燃料裝填計劃已改為“未定”。（完）