詳訊：日本確診345人感染變異新冠病毒

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【共同社3月10日電】日本厚生勞動省10日發佈有關變異新冠病毒國內感染病例的統計結果稱，截至9日在21個都府縣共確診271人感染了變異病毒。與5日相比，地區新增廣島，人數增加77人。加上機場檢疫確診74人感染，總數達到345人。雖未包含在統計之中，但北海道和愛媛也報告出現變異病毒感染者。 變異病毒被認為傳染性較強，厚勞省擔心這將成為疫情迅速擴大的風險。政府新冠對策小組會會長尾身茂在10日的眾院厚生勞動委員會會議上指出“變異病毒遲早會變成主流”，對此表示警惕。 中央政府正在監控的主要變異病毒為在英國、南非、巴西報告出現的3種類型。目前在日本，英國型佔多半。南非型和巴西型不僅傳染性增強，恐怕還會影響免疫，被指存在部分疫苗效果減弱的可能性等。 據厚勞省透露，國內報告數最多的是大阪的62人。其後依次為埼玉41人、兵庫38人、新潟32人。6日以後報告的77人感染的均為英國型。 厚勞省對中央政府開發的感染者信息共享系統“HER-SYS”所收錄的內容進行了統計。 尚未上報中央政府的各地信息發佈中，另外還確認到北海道13人、愛媛4人感染等。據稱青森也報告有1人感染變異病毒，但因類型不同而不屬於中央政府的監控對象。 鑑於變異病毒蔓延，中央政府完善讓各地政府能夠開展變異病毒PCR檢測的體制。2月22日至28日實施了約1200份檢測。（完）