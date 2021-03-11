羽生結弦向東日本大地震災民送上鼓勵

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【共同社3月11日電】獲得冬奧會男子花樣滑冰兩連冠的羽生結弦（26歲）在11日迎來東日本大地震10週年之際發表了評論。這一仙台市出身、曾在疏散點生活的天才選手向災民和災區送上鼓勵稱：“我覺得自己是從這句話獲得過最大支持的人，是最了解這句話所具有的意義和力量的人，所以請讓我來說。加油！” “我不知道該說什麼，也不知道該傳達什麼。”羽生以此為開頭寫下一千多字的長文。10年前，他在仙台市的滑冰場遭遇劇烈搖晃，穿著冰鞋慌亂逃生。那時的情景記憶猶新，他稱“我馬上就能想起那一天，此前（2月觀測到福島、宮城兩縣發生最大震度6強（日本標準））的地震時也想起了（那一天）。” 羽生當時也曾考慮過放棄滑冰。雖然內心很受傷，但他現在認為：“我想疼痛是告訴我們受傷了，傷痛是那一天存在過的證明。我認為是那天之前的一切曾存在過的證明。” 羽生多次前往災區，他表示“通過冬奧會、通過花樣滑冰，能夠與災區的人們交流、建立聯繫，感受到的笑容、糾葛、痛苦都是心中寶貴的東西”，他強烈掛念著當地的人們。 今後羽生計劃參加24日開幕的世界錦標賽（斯德哥爾摩）。關於明年的北京冬奧會，他還力爭成為繼瑞典的吉利斯·格拉夫斯特倫之後94年來首個三連冠選手。羽生表達決心稱：“從那天開始，很多人對我說‘加油’。真的非常感謝，我也會加油的。”（完）