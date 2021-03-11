東日本大地震十週年 合計2.2萬人遇難

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【共同社3月11日電】作為日本戰後最嚴重自然災害的2011年3月東日本大地震11日迎來十週年。死亡、失蹤以及與震災相關的死亡人數合計約為2.2萬人。在受災嚴重的岩手、宮城、福島3縣各地，人們從早晨開始雙手合十哀悼逝者。東京電力福島第一核電站事故的影響目前也未消除，約4.1萬人繼續在全國避難。 宮城縣氣仙沼市初一學生三浦好未（13歲）與父親智喜（35歲）、弟弟康齊（12歲）一同來到海嘯中奪走母親真理子（當時27歲）市內海邊。三浦還記得母親曾希望她將來“成為護士“，從事對人們有用的工作。父親和祖父母都說她和母親無論長相還是性格都一模一樣，這令她很高興。三浦說道：“雖然對能否取得資格感到不安，但會努力。” 岩手縣大槌町町長等28名職員因海嘯在政府辦公樓和用地內遇難，該町相關人士及遺屬來到辦公樓遺址獻花。當時負責該町防災的現任町長平野公三表情嚴肅地說：“這種深深的悲傷無論時光如何流逝都沒有盡頭”。 圍繞是否保留原辦公樓，町內出現了意見分歧，而經過居民訴訟於2019年拆除。倉堀康（37歲）的哥哥倉堀健（當時30歲）曾是町政府職員，目前仍下落不明。他回憶說“10年時間過得真快”，發誓稱“必須把這裡發生過的事傳遞下去，以避免相同的犧牲再次發生”。 岩手、福島兩縣警方在沿岸地區搜尋失蹤者。 東日本大地震發生於2011年3月11日下午2點46分左右。宮城縣測得最大震度7（日本標準）。警察廳、岩手、宮...