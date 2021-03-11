巴赫表示應推遲決定東京奧運觀眾上限

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【共同社日內瓦3月11日電】國際奧委會（IOC）主席巴赫10日就新冠疫情影響令人擔憂的東京奧運會觀眾人數上限表示，“應該儘可能推遲作出決斷。為了也考慮五六月的動向，有必要敞開大門”，提及可能較此前在包括奧組委在內五方磋商中達成協議的4月內判斷往後推遲。巴赫在確定迎來第二任期連任至2025年的IOC全會後記者會上透露上述消息。 圍繞3月內最終敲定能否接納海外觀眾，巴赫被問及是否會允許邀請支撐IOC財政的贊助商，但僅表示“將與日本的夥伴及友人合作，無條件支持他們。”對於再次確認是否有特例的提問，在座的發言人亞當斯回應稱“主席已回答”，進行打斷。日本政府已基本決定不接納普通海外觀眾。 面向包括第二任期在內的今後情況，巴赫表示“應立即應對的是東京奧運會和（2022年）北京冬奧會。未來的課題是應對新冠後的世界”，並表明決心稱“希望成為為了所有IOC委員和利害相關人士工作的主席。將傾聽並協商，作出被認為對奧運而言最佳的決斷。”（完）