東日本大地震餘震等影響將長期存在 或持續百年

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【共同社3月11日電】2011年日本東北地區太平洋近海地震（東日本大地震）達到里氏9.0級，是國內觀測史上震級最高的一次大地震。餘震在十年後的今天仍持續，2月13日福島縣近海就發生了里氏7.3級地震。也有專家認為餘震“將持續百年”，影響或長期存在。 東日本大地震是東北地區所在的陸地板塊與沉入其下的太平洋板塊邊界處日本海溝發生的“板塊間地震”。據日本政府地震調查委員會稱，震源區域位於岩手縣近海南部至茨城縣近海，長約400公里以上、寬約200公里，據推斷最大發生了50米以上錯位。 該地區的大地震據稱在過去三千年中發生過5次，包括869年的貞觀地震。大地震均在沿岸留有海嘯帶來的沙土等痕跡，可能是伴隨大海嘯的地震。 據東北大學教授遠田晉次（地震地質學）透露，東日本大地震的震源區域極廣，因此部分應變積累較慢，有些地區餘震或將持續百年以上。 餘震發生的區域被認為在南北500公里範圍內，其中也包括一些原本地震頻繁發生的地點。要區分是否屬於餘震很難，也有意見認為措辭可能招致低估，氣象廳正在討論不再宣佈為“餘震”。 海嘯因海底嚴重變形而發生，即便是餘震，若震源位於較淺的地下，也可能會引發大海嘯。 2月13日的餘震震源深度為約55公里。地震調查委員會委員長平田直（東京大學名譽教授）呼籲警惕稱：“很險。震源再淺一點、地震規模再大一些的話，可能會發生大海嘯。”（完）