日政府舉行東日本大地震追悼儀式

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【共同社3月11日電】11日是東日本大地震和東京電力公司福島第一核電站事故10週年，東京都內及災區舉行了追悼儀式。“不能使之被淡忘”、“堅強地活下去”，遺屬等在地震發生時刻的下午2點46分默哀。各地進行安魂祈禱。包括震災相關死亡在內的死亡和失蹤總計22200人，如今仍有4萬多人過著疏散生活、很多災區地方政府苦於人口減少，重建的步伐今後也將持續。 在東京都千代田區的國立劇場，在採取新冠疫情對策的情況下，政府時隔1年舉行了追悼儀式。這是天皇夫婦即位後首次出席，天皇表示“重要的是永遠貼近受災地區的人們”，首相菅義偉稱“將推進抗災能力強的國家建設”。 福島縣遺屬代表、南相馬市出身的小學教師齋藤誠（50歲）在海嘯中失去5歲的次子，因核事故不得不過著疏散生活。他表達決心稱“將採取行動使（震災）不會被淡忘，把教訓講述下去”，並要求針對南海海槽大地震採取對策。 宮城縣代表、名取市出身的高一學生荒川航（16歲）的曾祖父母被海嘯吞沒，他呼籲稱“年輕一代能夠做的是喚起震災的記憶、傳承給後世”。11個親人在海嘯中喪生的岩手縣代表、山田町出身的佐藤省次（71歲）表示“感謝平穩的日常生活、堅強地活下去”。 岩手、宮城、福島三縣也舉行了追悼儀式。在岩手縣陸前高田市的高田松原海嘯重建祈念公園，市長戶羽太致辭稱“將努力給家鄉帶來光明的未來”。震災時是市內初三學生、雙親和祖母遇難的公司職員丹野晉太郎（25歲）致辭稱，...