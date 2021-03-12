詳訊2：中國有意向東京奧運參加者提供疫苗

Newsfrom Japan

【共同社日內瓦3月12日電】國際奧委會（IOC）主席巴赫在11日以線上方式舉行的IOC全會第二天的審議中透露，接到了中國奧委會有關向東京奧運會和明年2月北京冬奧會參加者提供新冠疫苗的提議，並稱“增加部分的費用將由IOC負擔”。 據稱疫苗將通過國際組織提供，或者直接提供給已就中國產疫苗簽約的國家。巴赫就殘奧會運動員代表團表示也將負擔增加部分的費用，並歡迎稱：“感謝（中國）基於合作精神的提議。這對於確保東京奧運會的安全具有另一個里程碑式的意義。” 有IOC委員詢問日本運動員的接種預期，東京奧組委秘書長武藤敏郎回答稱“日本政府尚未發佈明確消息”。 關於與日方就本月內作出判斷達成協議的是否接納海外觀眾問題，監督東京奧運籌備狀況的IOC協調委員會主席科茨發言稱：“以安全第一為前提，將支持日本政府的任何決定。”他表示：“這是緊迫性很高的議題，必須在下週內解決。” 接替因蔑視女性發言而引咎辭職的森喜朗，東京奧組委新主席橋本聖子首次出席全會。她介紹了新冠疫情對策和性別平等等重點措施。IOC及奧組委2月公佈了面向運動員和相關人士彙總防疫對策的“規則集”。 會上還彙報了北京冬奧會的籌備情況。（完）