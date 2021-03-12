國際奧會與會者 對東京奧運籌備工作表示擔憂

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【共同社日內瓦3月12日電】在國際奧委會（IOC）11日在線召開的全會上，出現了對面向今夏東京奧運的新冠疫苗接種工作以及放棄接納海外觀眾時日本方面應對遲緩的擔憂之聲，與會人士紛紛向奧組委秘書長武藤敏郎提出問題和意見。

「此前說過2月中旬在東京啟動了疫苗接種。（日本）代表團運動員什麼時候接種？」委員加拉德·阿里（吉布地）要求奧組委給出最新的信息。武藤敏郎表示：「老年人將從4月開始接種，有關運動員，政府尚未發佈明確的時間表。」

以歐美和中東為主的一些國家已啟動或計劃為運動員接種，而將接納來自全世界運動員的東道主國家卻暴露出了應對遲緩。

有關日本政府基本決定放棄接納的海外普通觀眾，委員卡普拉洛斯（希臘）設想已支付機票和住宿費的觀眾會提出補償要求，指出「奧組委和IOC應有明確的方針」。對此表示贊同的委員林德貝里（瑞典）稱，或許可以等全球狀況逐漸明朗，在儘可能晚的時期作出決定。

IOC和日本方面就3月內判斷能否接納海外觀眾達成了一致。報告籌備情況的協調委員會主席科茨謀求理解並稱：「以安全第一為前提，將支持日本政府的任何決定。這是緊迫性很高的議題，必須在下週內解決。」（完）