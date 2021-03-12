日本發起網絡眾籌援助遺華日僑第二代

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【共同社3月12日電】關於戰前戰中因日本國策前往中國東北地區被留在當地、戰後實現回國的遺華日僑，為了援助他們的第二代，日中友好協會福岡縣聯合會呼籲為網絡眾籌提供幫助。籌得的資金將用於開展活動，要求日本政府對目前允許向第一代發放養老金的法律進行修改，擴充對第二代援助。該聯合會強調：“第二代也是戰爭的受害者。希望大家伸出援手。” 圍繞遺華日僑，2007年通過修改《歸國者支援法》，允許向第一代全額發放基礎養老金，但沒有對第二代的經濟援助。另一方面，成年後回國的第二代受制於語壁壘等難以找到穩定工作，加之參加養老保險時間較短，據稱不少人對晚年感到不安。 “九州地區中國歸國者第二代聯絡會”2017年對福岡、佐賀、長崎和熊本4縣的第二代實施的調查顯示，210名受訪者中6成領取低保。依靠每月1.9萬日元（約合人民幣1136元）養老金和打工收入生活的該聯絡會會長小島北天（73歲）表示：“新冠疫情也造成了影響，無法繼續生活的第二代增多了。為修改法律，請大家提供助力。” 網絡眾籌將於4月28日截止，目標額為100萬日元。資金計劃用於前往國會請願的交通費和簽名活動等。詳情可諮詢該聯絡會。眾籌網址為https://readyfor.jp/projects/ncf。（完）