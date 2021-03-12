日企參與的澳大利亞褐煤制氫工廠投產

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【共同社拉特羅布山谷3月12日電】澳大利亞東南部拉特羅布山谷12日舉行紀念儀式，慶祝從低品質煤炭“褐煤”中提取氫項目的工廠正式投產。除該國能源企業“AGL能源”外，日本川崎重工業、電源開發（J-Power）、岩谷產業等也參與該項目，將實施液態氫對日輸送的實證試驗。 褐煤由於本身乾燥後易燃難以運輸，在澳大利亞有大量未被利用。日本設想如果通過幹蒸褐煤提取氫並液化處理後進行運輸，可用於燃料電池車與發電等，而澳大利亞方面希望充分利用沉睡的資源，該項目被寄望於為雙方創造價值。據悉若項目達到商用規模，每年可製造22.5萬噸清潔的氫能源。 由於沒有海上運輸液態氫的船隻，川崎重工製造了全球首艘專用運輸船。今年下半年將把工廠生產的氫冷卻至零下253度成為液態、體積縮小至氣體的800分之一後，運輸至神戶市存儲設施確認安全性。 澳大利亞能源和減排部長泰勒在儀式上自信地表示：“我們有雄心成為處於發展階段的氫經濟領域的全球帶頭人。這將是引領世界的項目。” 發來視頻寄語的日本經濟產業相梶山弘志期待地表示：“可大量提供廉價氫的褐煤氫供應鏈項目對於實現氫能源的社會而言很重要。”（完）