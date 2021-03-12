三重縣將向性少數情侶發放相當於婚姻關係的證明

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【共同社3月12日電】日本三重縣政府12日透露，圍繞把LGBT等性少數人群的情侶認定為相當於婚姻的伴侶制度，將向提交寫明是情侶的公證書的人交付“公證書領取證”。據稱效果是使民間企業容易認可相當於婚姻的關係，可接受的服務範圍會擴大。 在出台伴侶制度的地方政府中，只有東京都澀谷區等部分政府發行公證書領取證，以都道府縣為單位發放尚屬首次。 三重縣知事鈴木英敬在縣政府回答記者提問時表示：“增加能夠利用的服務很重要。希望推動民間企業加以運用，推進制度的利用。” 三重縣計劃從9月起運用該制度，認為通過發放與公證書綁定的領取證來證明情侶關係，使之可過上更接近於法律上婚姻關係的生活。由於發行公證書需要費用且比較費事，因此還將發行申請時不需要公證書的“伴侶宣誓書領取證”。 接受發放的公證書領取證時，需要提交確認伴侶關係和寫明財產歸屬的公證書。如果有該領取證，則有望使保險金的領取和簽訂住宅貸款合同等成為可能。（完）