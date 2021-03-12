專訪：東京奧組委秘書長稱奧運的價值是「團結」

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【共同社3月12日電】就任東京奧運會和殘奧會組委會秘書長7年多的前財務次官武藤敏郎（77歲）曾多次遭遇逆風，而新型冠狀病毒疫情的這一年或許是他經歷的最大考驗，此外還有奧組委前主席森喜朗因蔑視女性發言而辭職的風波。武藤明確否定東京奧運會取消的可能性，強調稱正因為是新冠時代才更能體現奧運的價值，即「團結」的精神。以下為採訪內容。

問：圍繞新型冠狀病毒疫情對策，去年12月奧組委與中央政府等進行了中期梳理。但由於第三波疫情，緊急事態宣言持續延長。國際輿論也談不上友善，您怎麼看？

答：我們一直有一定的信心，通過徹底開展疫情對策就能克服困局。但第三波疫情的現狀非常嚴峻，我認為需要更進一步的努力。 出現了變異毒株，傳染性也不同。運動員和相關人員人數有限可以採取對策，但接納外國來的觀眾是最大課題。國民認為訪日外國遊客將威脅防疫安全。對策不僅是運動員們，還必須考慮守護地區的層面。

問：若選擇為保證舉辦奧運會而拒絕海外觀眾，那麼為何如此執著於舉辦？在新型冠狀病毒疫情下，奧運有著怎樣的價值？

答：這是一個根本性的問題。新型冠狀病毒疫情是人類幾百年一遇的危機。社會發生孤立並分裂，個人也對未來感到不安、焦躁和失望。大聲講話、大口喝酒、大聲歡笑，這樣的生活不復存在。

如今是一個灰暗陰鬱的時代，要說如何打開局面，那就是東京奧運這個日本人必須參與的大項目。奧運有著實現人類幸福、世界和平這一非常崇高的精神，沒有理由不利用這一點。 要改變人類的面貌，...