日本確認7例新冠疫苗劇烈過敏反應

Newsfrom Japan

【共同社3月13日電】日本厚生勞動省12日透露，接種新冠疫苗後疑似出現全身性劇烈過敏症狀的36人中，對截至9日報告的17人進行詳細調查的結果顯示，按照國際標準相當於全身性劇烈過敏反應的有7人。針對率先接種者的健康調查中還發現九成人表示第二天疼痛。上述結果在12日召開的專門小組會上做了彙報。 其餘10人由於信息不充分無法判斷，或被認定為不屬於全身性劇烈過敏反應。小組會上得出結論稱“目前安全性方面沒有嚴重問題”。 截至9日接種的約有10.76萬人，根據計算每百萬人中65人出現上述症狀。儘管較美國疾病控制和預防中心（CDC）的5人左右更多，但海外還有研究報告稱200人以上出現症狀，因此小組會的委員中有人認為“日本絕不是很高”，“並非各國按照同樣標準統計”。厚勞省計劃繼續收集數據進行監控。 國內截至11日有37人報告疑似接種美國輝瑞公司生產的疫苗後出現全身性劇烈過敏反應，之後取消1人，變為總計36人。 率先接種者的健康調查由厚勞省的研究班實施，至今解析數據的約1.7萬人中，92.4%接種部位出現疼痛，此外13.8%皮膚發紅，23.1%出現倦怠，21.3%頭痛，3.3%發燒37.5度以上。 雖然疼痛多較輕，但也有人需服用止痛藥。擔任研究班代表的順天堂大學客座教授伊藤澄信說明稱，與接種後不久相比，接種當天晚上或第二天前後出現疼痛的情況更多。認為“幾乎所有人都出現疼痛”，希望能認識到接種後兩天會...