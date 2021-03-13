JR各公司修改時刻表提前結束末班車

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【共同社3月13日電】日本鐵路各公司（JR）13日修改了時刻表，把首都圈及近畿圈、四國、九州的普通列車末班車發車時間提前。新冠疫情導致深夜乘客減少，為了增加末班車至始發車之間實施的軌道維護保養作業等的時間，決定把末班車提前。據JR東日本稱，過去50年不曾有過主要路線普通列車末班車一律提前的做法，此次是極為罕見的修改。 各公司因疫情預計均出現大幅虧損。將提高維護作業等的效率，帶動削減成本。 13日清晨，JR山手線田端站（東京都北區）工作人員目送舊時刻表的末班車出發後，開始為新時刻表的始發車作準備。新時刻表在檢票口和站台亮相。 修改後，JR東日本首都圈18條路線工作日末班車提前5至35分左右，JR西日本近畿區域12條路線提前10至30分左右，JR九州博多站等約提前10至25分鐘。JR四國也把末班車提前。 JR東海的東海道新幹線“希望”號東京至新大阪區間最短2小時27分的列車增加了15趟，官網上發佈最新車輛“N700S”運行計劃的通知。 北海道、東北、上越、北陸等各條新幹線部分區間提速後所需時間縮短了1分鐘，JR西日本山陽新幹線“回聲”號以及JR九州的九州新幹線班次減少。（完）