瑞穗銀行又一起系統故障致跨行匯款延遲

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【共同社3月14日電】日本瑞穗銀行12日公佈消息稱，從前一天深夜起發生了新的系統故障，有約300筆向國內其他銀行的外匯匯款延遲了四五個小時左右。這是在不到兩週內發生的第4起故障，該行為查明原因，已於13日啟動了正式調查。 故障發生在11日晚11點40分左右。切換到備用機也發生失敗，導致匯款延遲。國內跨行外匯匯款的處理超過了12日下午1點的原定時間，到下午6點左右才完成。向國外匯款業務的內部處理也發生了延遲。晚上7點45分左右，包括國外匯款在內的集中處理完成，係統修復。 行長藤原弘治12日在東京都內召開記者會道歉稱：“認識到連續發生故障是極其嚴重的問題。衷心表示歉意。”據稱，延遲的約300筆交易是商社為向相關企業以外匯形式付款而實施的國內跨行匯款等。 瑞穗銀行在2月28日至3月1日發生了自動存取款機（ATM）吞掉銀行卡和存摺的故障。3月3日和7日也發生了ATM機停用的故障。藤原稱“沒有發現4起故障有關聯”，但金融廳幹部憤怒地表示“霉運連連的說法是行不通的”。 一系列故障發生前就已宣佈將在4月1日離任的藤原強調“當事者是銀行”，但接二連三的故障也有可能發展為持股的瑞穗金融集團的管理層責任問題。 瑞穗銀行在2002年4月成立之初和2011年3月東日本大地震之際發生了大規模故障。有鑑於此，該行投資超過4千億日元（約合人民幣239億元），在2019年7月改用現行系統。（完）