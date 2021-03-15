日本盒裝米飯產量創新高 家庭消費增加

Newsfrom Japan

【共同社3月15日電】用微波爐加熱後食用的盒裝米飯國內生產量日益增加。產量連續五年增加，2020年超過22萬噸，創下歷史新高。背景原因在於受新冠疫情蔓延影響，在家吃飯的機會增加，為輕鬆食用而常備的趨勢增強。食品廠商也著力擴大市場。 農林水產省的食品產業動態調查中，將蒸煮袋裝米飯和無菌包裝米飯的產量合計算出。國內產量2010年為11萬8148噸，而東日本大地震發生的2011年災害儲備用等需求高漲，產量增至13萬6939噸。 受新冠疫情影響消費量增加，2020年增至22萬4430噸，刷新了有統計的1999年以來最高紀錄。在人口減少使得主食用米消費量逐年減少的情況下，盒裝米飯成為相關商品中為數不多的增長領域。 以“Maruchan”品牌銷售盒裝米飯的東洋水產2018年和2019年增設了生產線，產能達到以往的1.5倍。不僅是白米，拌飯等方面截至今年2月推出了約50種商品。負責人介紹稱：“由於單身和雙職工家庭的增加以及老齡化，消費者需要能簡單食用的商品。銷售額每年良好。” Sato食品（新潟市）使工廠滿負荷運轉進行生產。社長佐藤元（56歲）指出，盒裝米飯在約30年前發售之初賣不出去，但由於接連發生的災害和新冠疫情，便利性和口味逐漸得到認可。他表示期待稱：“還沒嘗過的人和不認可盒裝米飯的人也很多。市場還有發展空間。”（完）