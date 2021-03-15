30個道府縣將在縣政府所在地接種新冠疫苗

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【共同社3月15日電】圍繞日本將於4月12日開始的以65歲以上老年人為對象的新冠疫苗接種，本月13日從共同社的調查結果獲悉，至少有30個道府縣計劃在縣政府所在地實施接種。其中11個府縣僅在縣政府所在地接種。老年人接種的首批疫苗配給有限。中央政府視為防疫對策關鍵的疫苗接種大多將從城市地區啟動。這一方面是因為做好了準備工作，另一方面也是出於對老年人人數及感染風險的擔憂。 在德島、沖繩等地，首批接種地也包括村莊和離島。在選擇為哪些市區町村的老年人先打疫苗方面，當地政府的煞費苦心體現了出來。有意見認為中央政府也掌握了相同的信息，將在4月5日起的那周向各個指定地點配送疫苗。 調查於3月8日～12日針對47個都道府縣實施，35個都道府縣回答了具體的市區町村名。在居民接種中，重症化風險高的老年人將率先接種。具體的接種對象由市區町村負責協調。據調查，茨城、京都等至少15個府縣為防止發生聚集性病例，似乎將把老年人設施的入住者等作為對象。 中央政府將出貨的首批疫苗每箱約為500人份，東京、神奈川、大阪3個都府縣將各收到4箱（約2000人份），其餘各地收到2箱。 秋田、愛知、熊本等30個道府縣將在縣政府所在地，或者包括該地在內的多個地區開始接種。 神奈川縣將在橫濱（2箱）、川崎和相模原（各1箱）3市實施接種。德島縣將把1箱（約500人份）分給德島市和佐那河內村，餘下的1箱送往阿南市。大阪府回答稱將把4箱...