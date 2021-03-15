日本疫情相關人權諮詢一年累計超2300件

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【共同社3月15日電】13日採訪日本法務省獲悉，截至今年2月的一年裡，各地法務局接到新冠疫情下發生的歧視和偏見相關人權諮詢累計達到2300餘件。其中也包括只是發燒就被逼辭去打工，或者家人感染被指出後在網上遭責難的情況。法務省認為避開檢測的人增加可能導致疫情擴大，打算增強啟蒙宣傳活動。 據法務省人權擁護局透露，諮詢內容還有：肺炎檢測顯示新冠為陰性卻被單位同事要求別去上班；感染新冠後被出租屋房東要求搬離；被在社交網站（SNS）上散播公司員工感染的謠言等。 法務局採取的應對措施有，根據情況實施調查並基於結果斡旋當事人開展對話的“調整”、敦促改善的“勸告”和“要求”等。 松江市的私立高中去年發生百人規模的聚集性病例。據島根縣透露，高中主頁上的社團活動集體照被擅自轉載，網上出現指責“不戴口罩、疏於防疫”的謠言和中傷言論。 該縣就其中13件向松江地方法務局通報。法務局要求互聯網服務提供商刪除內容，約半數被刪除。 法務省與厚生勞動省及企業等攜手，從9日開始實施人權宣傳活動。在本月開設的網站上，政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂通過視頻寄語呼籲：“醫務人員離職也可能導致醫療崩潰。不能因不安而採取歧視行為。” 該視頻於15～21日在東京、大阪、名古屋鬧市區的大屏幕等處放映。（完）